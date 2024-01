ORF und die Nationalratswahl

Wir nutzen Ihre E-Mailadresse auch, um Sie im Rahmen unserer Kundenbeziehung über eigene Produkte (Bücher, DVDs & Blu-Rays, CDs, FALTER-Fanartikel, FALTER-Abos und Sonderpublikationen) zu informieren. Dies nehmen wir, gestützt auf unser berechtigtes Interesse Werbung (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) zu betreiben, vor. Sie können der Zusendung jederzeit widersprechen. Ein Link zur Ausübung des Widerspruchs ist in allen E-Mails, die wir automatisiert versenden, enthalten bzw.

kannIch widerstehe der Versuchung, etwas zum TV-Duell Armin Wolf versus Andreas Babler zu sagen; warten wir doch noch die Kickl-Runde ab. Während ich dies schreibe, spricht Wolf übrigens in Hamburg über die Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich bin sicher, sein Vortrag wird in gebotener Breite in den diversen Kanälen des ORF gesendet.Dieses Jahr wird für den ORF entscheidend; beschämend, es so sagen zu müssen, aber die Nationalratswahl bestimmt sein Schicksal. Gewinnt die FPÖ und kommt Blau-Schwarz, wird es um ihn geschehen sei





