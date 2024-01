Rückgang beim Windkraftausbau in Niederösterreich

2024 geht der Windkraftausbau gegenüber 2023 sowohl bundesweit als auch in NÖ zurück. 2024 sollen 18 Windkraftanlagen in NÖ fertiggestellt werden. Im Vorjahr waren es noch 43. Diesen Rückgang begründet die IG Windkraft unter anderem in der langen Dauer der Genehmigungsverfahren. Österreich müsse die auf europäischer Ebene eröffneten Chancen für den Windkraftausbau nutzen, andere Länder machen das bereits. Unausgeschöpftes Potenzial gebe es vor allem in Niederösterreich ausreichend.

Mit Jahresende 2023 standen in Niederösterreich 797 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.082 Megawatt





