etra Vesely („Family Health“) teilt sich die neue Praxis in der Aspanger Ufergasse mit ihrer Tochter Nina sowie mit Elina Kalteis. Beide sind unter dem Titel „Logo:Glück“ als Logopädinnen tätig. Gesundheit, Logopädie, Pflege: Mit diesen zentralen Bereichen befasst sich eine neue Praxisgemeinschaft in der Aspanger Ufergasse. Im einstigen „Triumph“-Gebäude, in dem sich neben etlichen Firmen etwa auch der Stützpunkt der Caritas befindet, haben sich Petra Vesely, ihre Tochter Nina sowie Elina Kalteis niedergelassen.

Zwei Themengebiete sind es, denen sich die Aspangerin Petra Vesely seit vielen Jahren widmet. Vor mittlerweile 15 Jahren hat die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft „Family Health“ aus der Taufe gehoben und widmet sich seitdem dem Thema der 24 Stunden-Betreuung. Ihr zweites Standbein ist der Bereich der Energieverteilung im menschlichen Körper. headtopics.com

Sie teilt sich die Praxis künftig mit zwei Logopädinnen - Veselys Tochter Nina sowie Elina Kalteis, die ursprünglich aus Wieselburg stammt und nun in Theresienfeld lebt, kennen einander aus Studienzeiten in Wiener Neustadt. „Im Juni sind wir mit dem Studium fertiggeworden und haben gleich darauf den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt“, erzählt Vesely.

Gemeinsam mit Elina Kalteis befasst sie sich unter dem Titel „Logo:Glück“ mit den Bereichen Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken und Hören, auch Lese- und Rechtschreibstörungen nehmen sich die beiden an. „Wir widmen uns außerdem Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben oder auch Parkinson haben“, erklärt Kalteis. Demensprechend unterschiedlich ist auch das Alter der Patientinnen und Patienten. headtopics.com

