Als in der Steppe die neue Hauptstadt entstand

Staatsgründer Atatürk ließ in der kleinen Provinzstadt Ankara das neue Zentrum der türkischen Republik entstehen. Europäische Architekten gestalteten die Stadt maßgeblich mit – wie der Österreicher Clemens Holzmeister.

„Angora ist die Hauptstadt der Republik Türkei!“ Der Korrespondent der Neuen Freien Presse, Josef Hans Lazar, gab im September 1923 begeistert die Worte Mustafa Kemals wieder, den er in der neuen Großen Nationalversammlung traf. Lazar (er machte später Karriere als Presseattaché und Diplomat in Nazi-Deutschland) fuhr für das Interview in die neu gegründete Hauptstadt der Republik, in das primitive Angora, wie er beschreibt.

