Halloweenparty in Ebergassing für die Jüngsten

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Am Samstag fand im Volksheim Ebergassing eine Halloween-Party statt. Mitwirkende Vereine waren der Jugendclub Ebergassing, die Kinderfreunde Ebergassing/Wienerherberg, sowie Römerland Carnuntum Jugend. Es wurden Kürbisse geschnitzt, es gab eine Bastelstation und auch das Kinderschminken durfte nicht fehlen. Bei gruseligen Snacks und Getränken, hatten die Kinder viel Spaß auf der Party.

Equal Pay Day:Basis für den Karriereweg wird schon im Kindergartenalter gelegtDie in der Gesellschaft immer noch verankerten klassischen Rollenbilder übertragen sich bereits auf die Jüngsten und beinflussen auch die Berufswahl. Wie die Elementarpädagogik gegensteuern will. Weiterlesen ⮕

Drittes NHL-Saisontor von Rossi bei nächster Wild-NiederlageEishockey-Stürmer Marco Rossi hat im achten NHL-Saisonspiel sein bereits drittes Tor erzielt. Der Vorarlberger unterlag mit Minnesota in Washington am Freitag bei den Capitals aber 2:3 nach Penaltyschießen. Für die Wild war es die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen. Weiterlesen ⮕

Wenn António Guterres den Terror erklärtDer UNO-Generalsekretär hat sich undiplomatisch in den Nahost-Konflikt eingemischt. Die jüngsten Massaker an den Juden seien nicht »im luftleeren Raum« geschehen. Ist er ein Hamas-Versteher? Nicht... Weiterlesen ⮕

Vandalismus-Schäden an Wartbergwarte größtenteils behobenDie Warte kann jetzt wieder sicher erklommen werden. Schweren Herzens entschied man sich bei der Wiederherstellung für eiserne Sprossen für die Leiter. Weiterlesen ⮕

Lienzer Sportpass wird immer kostspieliger: Nächsten Winter stehen Änderungen anDas Jahresticket für Lienzer Lifte und Bäder ist nicht nur für Sportinteressierte, sondern auch für die Anbieter sehr teuer. Weiterlesen ⮕