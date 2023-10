Equal Pay Day:Basis für den Karriereweg wird schon im Kindergartenalter gelegt

Gleichzeitig sind die von Frauen dominierten Sparten statistisch auch um ein Vielfaches schlechter bezahlt.

Die Wirkung von Stereotypen beginnt bereits im Kindergartenalter. Lars Eichen, Professor für Elementarpädagogik an der Universität Graz, weiß, welchen Effekt Rollenbilder auf die Entwicklung von Kindern haben. „Berufswünsche entstehen sowohl aus den Interessen heraus, als auch aus dem Selbstkonzept, also dem Bild, das sie von sich selbst haben.

Am 29. Oktober ist Equal Pay Day in NiederösterreichAb dem 29. Oktober arbeiten Frauen in Niederösterreich rechnerisch gesehen bis zum Jahresende gratis. Denn ein in NÖ lebender Mann hat an diesem Tag, am sogenannten „Equal Pay Day“, bereits so viel verdient, wie eine in NÖ wohnende Frau am Jahresende. Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser fordert „gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit“. Weiterlesen ⮕

Mutterschaft spielt untergeordnete RolleMutterschaft spielt beim Gender Pay Gap anders als oft angenommen nur eine untergeordnete Rolle. Bei kinderlosen Frauen und Müttern ist die Lohnlücke im Vergleich zu Vätern fast ident, rechnete das gewerkschaftsnahe Momentum Institut anlässlich des Equal Pay Days, der am Dienstag, den 31. Oktober, stattfindet. Weiterlesen ⮕

Herzogenburg: Wissenschaft für junge Generation„Girls-Day“ richtete sich speziell an Mädchen, danach ging es um Spieleprogrammierung. Weiterlesen ⮕

