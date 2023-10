Schüler errichten Hochbeete und Platz im Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

as NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Stockerau beteiligte sich am Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss“: Wolkersdorfer Schüler legten dabei Hand an und errichteten Hochbeete sowie einen neuen Platz.

„Be the Change!“ war das heurige Motto von „72 Stunden ohne Kompromiss", dem größten Jugendsozialprojekt Österreichs - und das wurde im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Stockerau voll und ganz umgesetzt. 14 Schülerinnen und Schüler der 6A und 6B des Bundesrealgymnasiums Wolkersdorf, in Begleitung von Martin Riepl, haben mit viel Engagement und Fleiß „coole Projekte“ im PBZ Stockerau umgesetzt. headtopics.com

Projekt 1 war das Errichten, Befüllen und Bepflanzen von Hochbeeten, verbunden mit einem Kurzvortrag zum Thema „Bäume aus Samen gezogen vs. gepflanzt“. Projekt 2 war die Errichtung eines Andachts- und Erinnerungsplatzes mit einer Trockensteinmauer, um nicht nur den menschlichen Bewohnern des PBZ einen Platz zum Verweilen zu bieten, sondern auch Insekten und vielleicht sogar Eidechsen.

Die Projektleitung hatte Eva Hajek, ehrenamtliche Mitarbeiterin im PBZ Stockerau, inne und PBZ-Haustechniker Wolfgang Kraus unterstützte tatkräftig bei den Arbeiten. Kaplan Christoph Dippl segnete im Anschluss die Hochbeete und den „Ort der Besinnung“. headtopics.com

„Nach den kurzen Nächten auf Isomatten im Pfarrzentrum Stockerau erhielten wir im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum 'Arche' Frühstück und konnten uns gestärkt an die Arbeit machen“, berichteten die Schüler. „Die Zeit verging wie im Flug, so konnten wir innerhalb der 72 Stunden unsere Aufgaben und mehr erfüllen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des PBZ besuchten uns an den warmen Nachmittagen draußen und lobten unsere Arbeit sehr.

Pflegezentrum feierte ErntedankgottesdienstDer Erntedankgottesdienst im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) gehört bereits zur Tradition. Weiterlesen ⮕

Mit der Rikscha auf ein Eis: PBZ-Bewohner freuen sich über AusflügeEine von der Stadtgemeinde Wolkersdorf zur Verfügung gestellte Elektro-Rikscha stößt im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Wolkersdorf auf große Begeisterung. Weiterlesen ⮕

Kalte Dusche, Schimmel – Ekeltrip für 34 SchülerVerschimmeltes Bad, schmutzige Bettwäsche und kein Warmwasser! 34 Schüler aus NÖ kehrten von ihrer Irland Sprachreise voller Ekel zurück. Weiterlesen ⮕

Kürbiszeit auch in der Volksschule GasternDie Arbeit der Bauern und ihre Produkte wurden den Schüler der Volksschule Gastern näher gebracht. Weiterlesen ⮕

Verein pflegt über 1.000 FriedhöfeJährlich sammelt der österreichische Verein zu Allerheiligen und Allerseelen Spenden, um die Pflege der Grabstätten von Kriegsopfern zu finanzieren. Weiterlesen ⮕

BG Babenbergerring mit religiösem Spaziergang durch Wiener NeustadtDie Ethik- und Religionslehrerinnen und -lehrer begleiteten die Schülerinnen und Schüler der 6ABC in das islamische Kulturzentrum in die Gymelsdorfergasse sowie in die Neuklosterkirche. Weiterlesen ⮕