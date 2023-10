Kalte Dusche, Schimmel – Ekeltrip für 34 Schüler

Die Sprachreise nach Irland sollte für 34 Schüler eines Gymnasiums im Mostviertel ein besonderes Erlebnis werden, doch sie wurde zum Albtraum. Denn als die Teenager (alle zwischen 15 und 16 Jahre) in der Jugendherberge ihre Zimmer bezogen hatten, begann der Ekeltrip. Die Zimmer waren mit Schimmel übersät, die Bettwäsche und die Matratzen waren schmutzig und es gab kein Warmwasser.

Eine Schülergruppe konnte nach Beschwerde bei der Herberge-Leitung noch die Zimmern wechseln. Doch andere mussten weiterhin dort"hausen"."Dass Jugendherbergen keine Luxus-Hotels sind, war uns bewusst. Aber immerhin mussten wir 1.300 Euro zahlen. Da hätten wir Warmwasser und sauberes Bettzeug schon erwartet", teilt die Mutter mit. Einige Kinder sollen auch krank geworden sein.

