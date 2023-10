Union-Bundesligaherren mit zwei Siegen im Kampf um Play-off-Tickets

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Union-Bundesligaherren meldeten sich mit zwei Siegen aus zwei Spielen im Kampf um die Play-off-Tickets zurück.

Wie drei Tage doch eine ganze Stimmungslage im Verein verändern können! Nach dem Fehlstart in die Bundesliga, mit nur einem Sieg und für Niederlagen aus den ersten sechs Spielen, zeigten die Herren der Union Sparkasse Korneuburg endlich, dass sie weiterhin zu den stärksten Teams der Liga zählen. Zwei Siege aus zwei Spielen am langen (Feiertags-) Wochenende führten dazu, dass man plötzlich wieder im Kampf um die Oberen Play-off-Tickets mitmischt.

Alles begann am Abend vor dem Nationalfeiertag mit dem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Perchtoldsdorf Devils. Der 32:26-Erfolg war dabei nie gefährdet, Sektionsleiter Matthias Keusch meinte jedoch: „Wir haben uns ein wenig dem Gegner angepasst, also eine Glanzleistung war es nicht. Dennoch zählen in unserer Lage nur zwei Punkte. headtopics.com

Die Union startet wie aus der Pistole geschossen, Sebastian Bachofner tankt sich drei Mal in den ersten Minuten durch die Abwehr der Fivers und beschert der Union einen guten Start in die Partie (3:0). Danach ein offener Schlagabtausch, mit 14:14 ging es in die Kabinen.Auch nach dem Seitenwechsel ein ständiges Hin und her, ehe Tormann Lukas Maislinger mit einer Glanzleistung das eigene Tor „verriegelte“.

Lob gab es auch von Fivers-Trainerin Sandra Zapletal: „Die Korneuburger Mannschaft hat Potenzial und wird sich von Spiel zu Spiel steigern. Sie gehören definitiv nicht auf den Tabellenplatz, auf dem sie sich derzeit befinden!“ headtopics.com