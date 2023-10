Mit der Rikscha auf ein Eis: PBZ-Bewohner freuen sich über Ausflüge

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Unterwegs mit der E-Rikscha (v.l.): Andreas Strobl, der Kaufmännische Direktor des PBZ Wolkersdorf, Bewohnerin Christine Obrist und Zivildiener Manuel Lang. ine von der Stadtgemeinde Wolkersdorf zur Verfügung gestellte Elektro-Rikscha stößt im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Wolkersdorf auf große Begeisterung.

Bereits vor einiger Zeit wurde in der Stadtgemeinde Wolkersdorf eine E-Rikscha angeschafft. Diese stellt die Gemeinde den Bewohnern des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) in Wolkersdorf kostenlos zur Verfügung. Die Aktion kommt gut an. Vor allem über die Sommermonate wurde dieses Angebot von den Bewohnern begeistert und mehrmals wöchentlich genutzt. headtopics.com

Der Akku hält für etwa 75 Kilometer und alle Mitfahrenden sind in der Rikscha durch die Verwendung von Drei-Punkt-Gurten gesichert. Zusätzlich verfügt die Rikscha über modernste Bremsanlagen und ist mit allen notwendigen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet.Vor allem im Sommer wurde sie für Ausflüge im Stadtbereich, Fahrten zu Apotheken, Ärzten, Geschäften und vor allem in den Eissalon genützt.

Ein Bewohner des PBZ beschrieb den Ausflug mit folgenden Worten: „Wir haum so a Hetz ghobt und die Leith ham uns gewunken. Mei, so scheee.“ Zivildiener, ehrenamtliche Mitarbeiter, Angehörige und PBZ-Mitarbeitende fuhren bei den Ausflügen die Rikscha. „Wir versuchen, unseren Bewohnern Abwechslung zu bieten. headtopics.com

