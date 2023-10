Hangar Beats: Partystimmung am Flugplatz Dobersberg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Ines Scheidl, Valentina Pulling, Timo Winkelbauer, Marlies Bauer, Johannes Scheidl, Pascal Apfelthaler und Jonas Binder werden die Partynacht bei Hangar Beats noch lange in Erinnerung behalten.

Marlene Bartl, Daniel Fasching und Tim Oberleitner mit Verena und Marion Bartl genossen Hangar Beats in vollen Zügen.Der USV Dobersberg veranstaltete am vergangenen Mittwoch die jährliche Hangar Beats-Party am örtlichen Flugplatz. Dieses mittlerweile legendäre Event hat erneut bewiesen, dass es zu den absoluten Höhepunkten gehört und Musikliebhaber aus der ganzen Umgebung anlockt.

Die DJs Wesley, MDP, Fatho sowie der Mainact Medum heizten den Besuchern kräftig ein und sorgten für eine durchtanzte Nacht. Kapitän Clemens Kahl, der sich im Namen des USV Dobersberg bei den zahlreichen Besuchern und Sponsoren herzlich bedankte sagt: „Hangar Beats war wieder mal ein großartiges Fest, welches nächstes Jahr wieder veranstaltet wird. headtopics.com

Die Ehrengäste Bürgermeister Lambert Handl und Vereinspräsident Erich Longin genossen die ausgelassene Atmosphäre des Events. Die Einnahmen aus dieser erfolgreichen Veranstaltung kommen dem neu gebauten Vereinshaus des USV Dobersberg zugute.

