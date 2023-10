Neu gegründeter Chor: Jäger sind auch als Sänger aktiv

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m den Gmünder Kevin Trinko formierte sich ein Jägerchor, Sänger werden noch gesucht. Das Ziel: Den Chor im ganzen Waldviertel zu etablieren. Der Bezirk Gmünd hat um die 700 Jäger. Einige davon haben sich nun auf Initiative von Kevin Trinko aus Gmünd zum „Lainsitztaler Jägerchor“ zusammengeschlossen. Die ersten Auftritte sind bei der Hubertusmesse in Reingers und beim Bezirksjägerball in Gmünd. Vor zwei Jahren gründete sich neben den Jagdhornbläsergruppen in Gmünd und Litschau die Gruppe „Lainsitztaler Jagdhornbläser“.

Unter der Leitung von Obmann Armin Albrecht und dessen Stellvertreter Kevin Trinko zählt sie elf Mitglieder. „Wir konnten schon einige Auftritte bei internen Veranstaltungen bestreiten, das Feedback aus der Jägerschaft war sehr gut“, erzählt Trinko. Bei den Proben habe sich herausgestellt, dass die Jäger auch gerne singen. „Da begannen wir zuerst ganz zaghaft mit Gesangsproben. headtopics.com

Der 26-Jährige hat die Jagd 2014 zu seinem Hobby gemacht, seit 2016 ist er Hundeführer und im Vorjahr hat er die Hegeringleitung in Heidenreichstein übernommen. Trinko arbeitet bei Notruf NÖ als Leitstellendisponent und Notrufsachbearbeiter. Mit dem Singen ist er zuvor noch nicht in Berührung gekommen. Der „Lainsitztaler Jägerchor“ wird von Gerhard Wendl und Erich Piringer aus Litschau geleitet.

