Drama in Großbritannien:Kehle mit Kufe aufgeschlitzt: Eishockeyspieler verstorben

In einer Partie des britischen Eishockey-Pokals kam es zu einem tragischen Unfall. Der US-Amerikaner Adam Johnson, früher auch als Profi in der deutschen DEL tätig, wurde bei einem Zusammenstoß im Spiel seines Teams Nottingham gegen Sheffield die Kehle mit einer Kufe aufgeschlitzt. Am Sonntag wurde sein tragischer Tod in Folge des Unfalls auch offiziell bestätigt.

Die britische „Daily Mail“ berichtet, dass der 29-Jähirge beim Versuch das Eis zu verlassen, zusammengebrochen sei. Daraufhin verlor er viel Blut, musste von den Teamärzten am Eis sogar wiederbelebt werden. Teamkollegen und Gegner bildeten deshalb einen Kreis um ihn.

Daraufhin wurde die Partie abgebrochen, die 8000 Fans sollten die Arena verlassen. Johnson wurde in ein Spital eingeliefert, sein Tod am Sonntag vom Verein bestätigt.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). headtopics.com

Horror-Szene im Eishockey: Kehle aufgeschlitzt, Spieler gestorbenIn Großbritannien kam es zu einem tragischen Unfall. Ein Spieler wurde von der Kufe eines Gegenspielers an der Kehle getroffen. Weiterlesen ⮕

Hals mit Kufe aufgeschlitzt: Ex-NHL-Star verstorbenHorror-Unfall in der englischen Eishockeyliga. Ein Profi starb, nachdem ihm eine Schlittschuhkufe den Hals aufschnitt. Weiterlesen ⮕

Unfall zwischen Rettungsfahrzeug und PkwBei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungsfahrzeug und einem Pkw kam es zu einer Kollision aus noch ungeklärter Ursache. Weiterlesen ⮕

Israel steht vor einem Dilemma im GazastreifenIsrael will die Hamas eliminieren und gleichzeitig die Geiseln befreien. Die Hamas fordert eine Waffenruhe vor einer Freilassung der Geiseln. Weiterlesen ⮕

Sbg: Einsatzübung der Feuerwehr Kuchl bei einem 7-stöckigen WohngebäudeKUCHL (SBG): Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, führte die Freiw. Feuerwehr Kuchl (Markt und Löschzug Jadorf) mit Unterstützung der FF Golling und FF Hallein, sowie der Polizei eine Gemeinschaftsübung durch. Die Übungsannahme war ein Brand im 4. Weiterlesen ⮕

Angebranntes Kochgut hat Samstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr in Braunau am Inn geführtBRAUNAU AM INN. In Braunau am Inn wurde die Feuerwehr Samstagnachmittag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Angebranntes Kochgut dürfte der Auslöser gewesen sein. Weiterlesen ⮕