Unfall zwischen Rettungsfahrzeug und Pkw

Lieferwagen bei Unfall zerstörtDie Fahrerkabine eines Lieferwagens wurde bei einem Unfall in Kirchberg bei Mattighofen komplett zerstört. Weiterlesen ⮕

Tirol: Lkw fährt bei Erpfendorf (B 178, Kirchdorf) auf Rettungsfahrzeug auf → vier LeichtverletzteKIRCHDORF IN TIROL (TIROL): Am 25. Oktober 2023 gegen 14:40 Uhr fuhr ein Rettungsfahrzeug auf der Salzburger Straße (B178) von St. Johann in Tirol kommend in Fahrtrichtung Lofer. Weiterlesen ⮕

Unfall auf der A9 Pyhrnautobahn - Pkw überschlägt sichEin Pkw kollidierte mit der Betonmittelleitschiene und überschlug sich auf der A9 Pyhrnautobahn. Die Insassen wurden bereits befreit und es gab zum Glück keine Verletzten. Die Autobahn war für eine Stunde nur am Pannenstreifen passierbar. Weiterlesen ⮕

D: Straßenbahn bei Kollision mit Pkw in Dresden ausgegleistDRESDEN (DEUTSCHLAND): Die Spezialisten für Straßenbahnhilfeleistung der Berufsfeuerwehr Dresden wurden kurz nach 22 Uhr des 25. Oktober 2023 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Stadtbahnwagen der Dresdner Verkehrsbetriebe vom Typ NGT 6 und einem Pkw Ford Focus alarmiert. Weiterlesen ⮕

Oö: 39-Jährige nach Pkw-Frontalkollision auf B 156 bei Burgkirchen eingeklemmtBURGKIRCHEN (OÖ): Am 25. Oktober 2023 kurz vor 8 Uhr kam es entlang der B 156 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 39-Jährige indische Staatsbürgerin aus dem Bezirk Braunau lenkte ihren Pkw entlang der B 156 Richtung Neukirchen. Weiterlesen ⮕

Kreuzungsunfall zwischen zwei PKW auf Salzkammergut Straße bei Regau endet glimpflichREGAU. Ein Kreuzungsunfall zwischen zwei PKW hat sich Mittwochabend in einem Kreuzungsbereich der B145 Salzkammergut Straße bei Regau (Bezirk Vöcklabruck) ereignet. Weiterlesen ⮕