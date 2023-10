Sbg: Einsatzübung der Feuerwehr Kuchl bei einem 7-stöckigen Wohngebäude

KUCHL (SBG): Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, führte die Freiw. Feuerwehr Kuchl (Markt und Löschzug Jadorf) mit Unterstützung der FF Golling und FF Hallein, sowie der Polizei eine Gemeinschaftsübung durch.

Die Übungsannahme war ein Brand im 4. Obergeschoß des siebenstöckigen Gebäudes, wobei mehrere Personen als vermisst gemeldet waren. Mehrere Atemschutztrupps der FF Kuchl (Markt und LZ Jadorf) führten den Innenangriff durch und retteten die vermissten Personen aus dem Gebäude.

Die Rettung der Personen aus dem Gebäude wurde mit Unterstützung der Drehleiter der FF Hallein und der Teleskopbühne der FF Golling durchgeführt.Bilder: Christian Winkler (LZ Jadorf), Markus Neureiter (FF Kuchl), BR Rupert Unterwurzacher (AFK2 Tennengau)LikeShareTweetPinYummlyLinkedInEmailPrint headtopics.com

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Feuerwehrmann (46) stürzt bei Einsatzübung in die TiefeBeim Einweisen von Einsatzkräften stürzte ein Floriani aus dem Bezirk Murtal Mittwochabend rund 150 Meter über einen Abhang ab, verletzte sich schwer. Weiterlesen ⮕

Stmk: Feuerwehrmann (46) bei Einsatzübung rund 150 m über Abhang gestürzt und schwer verletztPUSTERWALD (STMK): Beim Einweisen von Einsatzkräften stürzte ein 46-jähriger Feuerwehrmann Mittwochabend, 25. Oktober 2023, in Pusterwald (Bezirk Murtal) rund 150 Meter über einen Abhang. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Gegen 19. Weiterlesen ⮕

Feuerwehrübung in Kuchl mit Unterstützung von FF Golling und FF HalleinAm 25. Oktober 2023 führte die Freiwillige Feuerwehr Kuchl eine Gemeinschaftsübung durch. Es wurde ein Brand im 4. Obergeschoss eines siebenstöckigen Gebäudes simuliert, bei dem mehrere Personen vermisst wurden. Die Feuerwehr rettete die Vermissten mit Hilfe von Atemschutztrupps und unterstützenden Fahrzeugen. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr Wels bietet Mitmach- und Informationsprogramm zum 160. GeburtstagDie Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels bot anlässlich ihres 160. Geburtstags ein aktives Mitmach- und Informationsprogramm für Besucher jeden Alters an. Zahlreiche Feuerwehr-Fans, darunter viele Welser Familien, nutzten die Gelegenheit, um die Welt der Feuerwehr hautnah zu erleben. Auch Nachtwächter waren zu Gast und erzählten spannende Geschichten in der Hauptfeuerwache. Interessierte Welserinnen und Welser sowie Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sind eingeladen, sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wels zu engagieren. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr der Stadt Wels bietet Mitmach- und Informationsprogramm zum 160. GeburtstagDie Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels bot anlässlich ihres 160. Geburtstags ein aktives Mitmach- und Informationsprogramm für Besucher an. Zahlreiche Feuerwehr-Fans, darunter viele Welser Familien, nutzten die Gelegenheit, um die Welt der Feuerwehr hautnah zu erleben. Auch Nachtwächter waren zu Gast und erzählten spannende Geschichten in der Hauptfeuerwache. Interessierte Welserinnen und Welser sowie Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sind eingeladen, sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wels zu engagieren. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr rettet bewusstlose Frau aus verrauchter WohnungDie FF Wattens konnte aus der Wohnung einer 34-jährige Österreicherin austretenden Rauch und das Piepsen eines Rauchmelders wahrnehmen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brach die Wohnung auf und rettete die bewusstlose 34-Jährige aus der stark verrauchten Wohnung. Sie wurde anschließend in das LKH Hall gebracht. Die starke Rauchentwicklung ist laut aktuellem Erhebungsstand auf den auf dem eingeschalteten Herd stehenden Kochtopf zurückzuführen. Weiterlesen ⮕