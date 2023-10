Horror-Szene im Eishockey: Kehle aufgeschlitzt, Spieler gestorben

, die dem betroffenen Spieler das Leben kostete. Der 29-jährige US-Amerikanerbei einem Zusammenprall von der Kufe des Schlittschuhs seines Gegenspielers derart unglücklich am Hals getroffen, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb.

Medienberichten zufolge soll Johnson so viel Blut verloren haben, dass er bereits beim Versuch, das Eis zu verlassen, zusammenbrach. Die Teamärzte mussten ihn noch auf dem Eis wiederbeleben. Während seine Teamkollegen und Gegenspieler einen Kreis um ihn bildeten. Das Spiel wurde abgebrochen, Johnson in ein Krankenhaus in Sheffield gebracht.

Am Sonntag gab sein Klub dann bekannt, dass Johnson seiner Verletzung erlag."Wir sind am Boden zerstört, mitteilen zu müssen, dass Adam Johnson nach dem tragischen Unfall verstorben ist." sorgte der schockierende Vorfall auch vor Ort für Entsetzen. Demnach seien einige Zuschauer sogar ohnmächtig geworden. headtopics.com

Freeride Filmfestival: Kunst, Skifahren und verlassene SkigebieteRichard Buchners Beitrag „Projection“ zeigt die andere Seite des Schnees - aufgelassene Skigebiete und der negative Einfluss von Klimawandel und Kapitalismus. Das Festival präsentiert eine diverse Szene und geht auf Tournee durch Österreich, die Schweiz und Deutschland. Weiterlesen ⮕

Lucas Braathen beendet seine Karriere im alpinen SkisportDer norwegische Skirennläufer Lucas Braathen überrascht die Medienvertreter mit seinem Karriereende. Zahlreiche Stars der Szene zeigen sich schockiert und hoffen auf eine Rückkehr des Slalom-Weltcupsiegers. Weiterlesen ⮕

Gob Squad in den Kammerspielen: Betörend schöne Bilder, die den Blick schärfenDie Gob Squad zählt zu den Größen der internationalen Performance-Szene. In den Kammerspielen brachte sie nun „Creation (Pictures for Dorian)“ zur österreichischen Erstaufführung. Ein denkwürdiger Abend. Weiterlesen ⮕

D: Brennender Kinderwagen → Feuerwehr Hamburg rettete 10 Personen aus einem WohnhausHAMBURG (DEUTSCHLAND): Am 28. Oktober 2023 um 01.33 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer in einem Wohnhaus am Hastedtplatz in Hamburg- Harburg alarmiert. Weiterlesen ⮕

Gemeldeter Wohnungsbrand in einem Seniorenwohnhaus in Wels-Pernau stellte sich als Fehlalarm herausWELS. Ein gemeldeter Wohnungsbrand mit eingeschlossener Person hat Samstagabend einen größeren Einsatz bei einem Seniorenwohnhaus in Wels-Pernau ausgelöst. Weiterlesen ⮕

Sbg: Einsatzübung der Feuerwehr Kuchl bei einem 7-stöckigen WohngebäudeKUCHL (SBG): Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, führte die Freiw. Feuerwehr Kuchl (Markt und Löschzug Jadorf) mit Unterstützung der FF Golling und FF Hallein, sowie der Polizei eine Gemeinschaftsübung durch. Die Übungsannahme war ein Brand im 4. Weiterlesen ⮕