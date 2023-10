Israel steht vor einem Dilemma im Gazastreifen

zur Wehr zu setzen. Es kann nicht tatenlos warten, bis palästinensische Terrorkommandos aus dem Gazastreifen das nächste Mal über Musikfestivals oder Kibbuzim herfallen, um wahllos Hunderte Jüdinnen und Juden aller Altersgruppen niederzumetzeln. Die Frage ist nur, welche Mittel Israels Armee dabei einsetzt.

Das Dilemma, vor dem Israel im Gazastreifen steht, ist nahezu unauflösbar. Es will die Hamas eliminieren und zugleich die mehr als 200 Geiseln befreien, die sich in der Gewalt von Terroristen befinden. Das sind die zwei erklärten Ziele, die sich die israelische Regierung gesetzt hat. Doch um die Gefangenen freizubekommen, sind zumindest indirekte Verhandlungskanäle nötig.

Weiterlesen:

DiePressecom »

Der Hamas zufolge sind 50 israelische Geiseln bereits totDas israelische Militär hat in der Nacht auf Donnerstag einige Bodentruppen und auch Panzer in den Norden des Gazastreifens geschickt, den Einsatz ist wieder beendet. Im Entwurf für eine... Weiterlesen ⮕

Terror-Miliz Hamas spricht von 50 toten GeiselnLaut Angaben der Terror-Organisation sollen bei einem israelischen Luftangriff 50 Personen, die in den Fängen der Hamas sind, getötet worden sein. Weiterlesen ⮕

Israel greift gezielt Hamas-Ziele anBei dem Vorstoß wurden auch Kampfjets und Drohnen eingesetzt. Die EU fordert humanitäre Korridore und Pausen. Die Hamas veröffentlicht eine Liste mit fast 7000 angeblichen Todesopfern. Weiterlesen ⮕

Israel greift gezielt Hamas-Ziele anBei dem Vorstoß wurden auch Kampfjets und Drohnen eingesetzt. Die EU fordert humanitäre Korridore und Pausen. Die Hamas veröffentlicht eine Liste mit fast 7000 angeblichen Todesopfern. Weiterlesen ⮕

Hamas in Moskau: Israel nennt Einladung „unverschämt“Das israelische Außenministerium hat die Gespräche Russlands mit einer Delegation der Hamas in Moskau scharf kritisiert. Die Einladung Moskaus sei „unverschämt“, hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums am Donnerstag. Weiterlesen ⮕

Israel verschiebt Bodenoffensive - Nehammer sichert Israel volle Solidarität zuLaut dem Wall Street Journal verschiebt Israel die geplante Bodenoffensive im Gazastreifen. Österreichs Bundeskanzler Nehammer ist heute nach Israel gereist. Die Hamas hat nach israelischen... Weiterlesen ⮕