Hals mit Kufe aufgeschlitzt: Ex-NHL-Star verstorben

Schrecklicher Unfall in der englischen Elite League. Der US-Amerikaner Adam Johnson starb während der Partie der Nottingham Panthers gegen die Sheffield Steelers auf dem Eis. Bei dem tragischen Vorfall erlitt der 29-Jährige eine schwere Halsverletzung durch die Kufe eines Schlittschuhs.

Bei einem Zweikampf schlitzte dem 29-Jährigen die messerscharfen Eisen den Hals auf. Laut"Daily Mail" versuchte er noch, das Eis zu verlassen, musste aber schon auf dem Eis wiederbelebt werden. Die anderen Spieler bildeten einen Kreis um Johnson, bevor er seiner Verletzung erlag.

