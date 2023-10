Ärztekammer attackiert Rauch: 'Fühlen uns schwer hintergangen'

Ab Jänner 2024 dürfen die rund 1.400 Apotheken in Österreich länger offenhalten und zusätzliche Dienstleistungen anbieten: etwa Harnproben analysieren oder Blutdruck messen. Das lässt wiederum den Blutdruck von Österreichs Ärztekammer-Spitze hochgehen.""Wir sind durch das Vorgehen und die nicht ausreichende Kommunikation des Apothekengesetzes erstaunt und auch verärgert", so Steinhart.

nicht entlasten."Ein Pharmazeut ist kein Arzt", sagt Steinhart. Beim versprochenen Ausbau der Kassenarztstellen würde hingegen nichts weitergehen. Auch Hutgrabner betont, dass die Ärzte für die Gesundheitsversorgung zuständig seien:"Wenn der Minister das anders sieht, kann er ja sagen, er macht die Gesundheitsversorgung in Zukunft mit den Apothekern." Die Reform sei"ein Angriff auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung".Das wohl größte Problem sieht die Ärztekammer in der Erweiterung der möglichen Filialapotheken.

"Das ist nichts anderes, als die absolute Kriegserklärung und die Zerstörung der Hausapotheken", meint Steinhart.Die These der Ärztekammer: Verschwinden Hausapotheken, wird sich auch der Kassenarztmangel verschärfen. Dabei gehe es natürlich auch ums Geld, sagt Wutscher:" headtopics.com

Der Doktor lässt sich nur nieder, wenn er entsprechenden Umsatz hat." Die Hausapotheke biete hier eine gewisse Sicherheit und es gebe"relativ viele Ordinationen" in Österreich, die ohne Hausapotheke nicht profitabel wären. Eine Ausweitung der Hausapotheken würde wiederum 400 zusätzliche Kassenstellen bringen.

Apotheker dürfen künftig Medikationsanalysen für Patienten durchführen. So sollen mögliche Wechselwirkungen von Medikamenten aufgezeigt und Hausärzte entlastet werden. Die ÖAK widerspricht: Über die richtige Medikation wisse der behandelnde Arzt am besten Bescheid. Und: headtopics.com

Massive Kritik der Ärztekammer an ApothekengesetzDie Ärztekammer übt massive Kritik an der Novelle des Apothekengesetzes und warnt vor einer 'Qualitätsminderung' in großem Ausmaß. Die geplante Reform sei genau das Gegenteil der angekündigten Stärkung des wohnortnahen niedergelassenen Bereichs, sagte Kammerpräsident Johannes Steinhart am Montag bei einer Pressekonferenz. Weiterlesen ⮕

Pro & Kontra:Sollen Apotheken in Österreich mehr Kompetenzen erhalten?Durch eine Gesetzesnovelle sollen Apotheken länger offen halten dürfen und künftig auch einfache Gesundheitstests durchführen können. Was spricht dafür, was dagegen? Weiterlesen ⮕

Feuerwehreinsatz in Villach: Schlafender Mieter aus verrauchter Wohnung gerettetDie Feuerwehrleitstelle Villach löste Alarm für die Hauptfeuerwache Villach und die FF Perau aus. Ein schlafender Mieter wurde aus einer verrauchten Wohnung gerettet, nachdem angebrannte Speisen im Backrohr den Rauch verursacht hatten. Weiterlesen ⮕

Fahrzeug in Vollbrand: Mit Stroh beladener Lkw wurde in Ainet Raub der FlammenAm Samstag fuhr in Ainet ein 47-jähriger Mann mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen und mit Stroh beladenen Lkw auf einem Privatweg talwärts. Plötzlich bemerkte er Rauch in der Fahrerkabine. Der Mann hielt den Lkw sofort an und bemerkte sofort, dass das Stroh auf dem Fahrzeug brannte. Weiterlesen ⮕

Brand in einem Wohnhaus in HamburgAufgrund mehrerer Anrufe von betroffenen Bewohnern des Hauses erhöhte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg auf die Alarmart Feuer 2 und Massenanfall von Verletzten. Die anrufenden betroffenen Hausbewohner schilderten, dass sie die Wohnungen aufgrund einer starken Verrauchung des Treppenraumes nicht verlassen können. Da der Rauch ebenfalls in die Wohnungen zieht, sind sie auf die Balkone geflohen. Eine bewegungseingeschränkte und pflegebedürftige ältere Dame konnte nicht selbstständig auf ihren Balkon flüchten. Die zuerst eintreffenden Polizeikräfte meldeten eine sehr starke und dichte Rauchentwicklung und offene Flammen im Treppenraum und konnten diesen nicht betreten. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg konnte ein im Treppenraum abgestellter brennender Kinderwagen mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte belüfteten den Treppenraum mit einem Druckbelüftungsgerät und evakuierte insgesamt 10 Personen unter Einsatz von Fluchthauben. Hierzu mussten die Einsatzkräfte die Wohnungstüren gewaltsam öffnen. Neun betroffene Personen waren unverletzt, eine Person ist aufgrund eingeatmeten Rauches vorsorglich in ein Krankenhaus befördert worden. Vier Wohnungen erklärte die Feuerwehreinsatzleitung für unbewohnbar. Immer wieder weist die Feuerwehr Hamburg mit einer vorbeugenden (präventiven) Meldung darauf hin, dass Kinderwagen oder andere Brandlasten – z.B Weiterlesen ⮕

Sicher durch die vielen Klippen des Jean SibeliusDie Wiener Symphoniker, geleitet von Santtu-Matias Rouvali, mit Leonidas Kavakos als Solisten im Musikverein. Weiterlesen ⮕