ein 46-jähriger Ungar festgenommen. Er steht im Verdacht, im Zeitraum von Jänner 2021 bis September 2023 in Wien und Niederösterreich mehr als 50 Fahrräder gestohlen und dabei einen Schaden von etwa 90.0000 Euro verursacht zu haben.

Der 46-Jährige hatte als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma Zugang zu einigen Fahrradräumen, aus denen er hochpreisige E-Bikes mitgehen ließ. Der Mann war der Polizei ins Netz gegangen, da ein bestohlener Besitzer sein entsprechend ausgerüstetes Rad per GPS geortet hatte. In Pkw bzw. am Wohnort des Verdächtigen fanden die Beamten einige Bikes.

Nur zu diesen ist der Ungar geständig, leugnet aber alle Fakten, die ihm bisher nicht eindeutig nachzuweisen sind. Von den Rädern konnten bisher nicht alle den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. headtopics.com

Dies trifft auch auf sechs Räder bzw. Radteile zu, mit denen ein amtsbekannter 50-jähriger Slowake Mitte Oktober inauf frischer Tat ertappt und darauf festgenommen worden war. Von den sichergestellten Fahrrädern bzw. Fahrradteilen konnten sechs bislang keinem Opfer zugeordnet werden. Deshalb sucht Wiener Polizei nun mittels Fotos nach den Besitzern der Fahrräder.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Praterstern unter der Telefonnummer 01/-31310/ 63364 oder 63366 erbeten abgegeben werden.

