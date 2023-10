Brand in einem Wohnhaus in Hamburg

Aufgrund mehrerer Anrufe von betroffenen Bewohnern des Hauses erhöhte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg auf die Alarmart Feuer 2 und Massenanfall von Verletzten.

Die anrufenden betroffenen Hausbewohner schilderten, dass sie die Wohnungen aufgrund einer starken Verrauchung des Treppenraumes nicht verlassen können. Da der Rauch ebenfalls in die Wohnungen zieht, sind sie auf die Balkone geflohen. Eine bewegungseingeschränkte und pflegebedürftige ältere Dame konnte nicht selbstständig auf ihren Balkon flüchten.

Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg konnte ein im Treppenraum abgestellter brennender Kinderwagen mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte belüfteten den Treppenraum mit einem Druckbelüftungsgerät und evakuierte insgesamt 10 Personen unter Einsatz von Fluchthauben. Hierzu mussten die Einsatzkräfte die Wohnungstüren gewaltsam öffnen. headtopics.com

Immer wieder weist die Feuerwehr Hamburg mit einer vorbeugenden (präventiven) Meldung darauf hin, dass Kinderwagen oder andere Brandlasten – z.B. ebenfalls Fahrräder oder Roller- nicht in Treppenräumen oder auch Hausfluren gelagert bzw. abgestellt werden dürfen, um genau solche dramatischen Situationen und Einsätze zu verhindern.

