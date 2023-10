Gondeln der Dachstein-Krippenstein-Seilbahn bleiben in der Luft hängen

Am Sonntagnachmittag sind zwei Gondeln im dritten Teilstück der Dachstein-Krippenstein-Seilbahn nach einer automatischen Abschaltung auf halber Strecke in der Luft hängen geblieben. Laut '

' wurde zunächst eine Gondel, die mit zwei Passagieren besetzt war, evakuiert. Die 18 Insassen der zweiten Kabine, die sich plötzlich nicht mehr weiterbewegte, wurden bis kurz vor 17 Uhr abgeseilt. An der Rettungsaktion waren Bergrettung und Betriebsleitung beteiligt.Gegenüber der 'Krone' bestätigte die Seilbahn-Holding um etwa 17 Uhr, dass die betroffenen Gäste wohlbehalten und gemeinsam mit Mitarbeitern der Seilbahn in der Bergstation angekommen seien.

Offenbar kamen alle Beteiligten mit einem Schrecken davon - nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Am Montag soll laut der Ursache für den Stillstand auf den Grund gegangen werden, die Seilbahn bleibt vorerst außer Betrieb. (APA) headtopics.com

