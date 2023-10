83-jähriger Senior stirbt bei Unfall in Hammah

HAMMAH (DEUTSCHLAND): Am Freitagnachmittag, 27. Oktober 2023, kam es gegen 17:45 Uhr in Hammah zu einem Unfall, bei dem ein 83-jähriger Senior verstorben ist.

Der Mann aus Hammah befuhr mit seinem Trecker mit Anhänger aus Richtung der Bahnhofstraße den Alten Grenzweg. Hier kam er auf gerader Strecke aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und kollidierte mit der linken Front mit einem Baum. Da zunächst unbekannt war, ob der Senior im Trecker eingeklemmt wurde, wurden neben einem Notarzt und Rettungswagen auch die Feuerwehren aus Hammah, Mittelsdorf und Himmelpforten alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte haben jedoch Ersthelfer den Mann aus dem Trecker befreien können und leisteten Erste Hilfe. Trotz schneller medizinischer Versorgung verstarb der Senior noch an der Unfallstelle. headtopics.com

