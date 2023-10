Feuerwehr der Stadt Wels bietet Mitmach- und Informationsprogramm zum 160. Geburtstag

WELS (OÖ): Zum 160. Geburtstag bot die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels am Nationalfeiertag, 26. Oktober 2023, für kleine und große Besucher ein aktives Mitmach- und Informationsprogramm an.

2.400 Feuerwehr-Fans, darunter viele Welser Familien, nutzten diese Gelegenheit und erlebten die Welt der Feuerwehr hautnah. Die Begeisterung war den zahlreichen Besuchern sichtlich anzusehen. Leuchtende Kinderaugen und Kinderlachen erwärmten die Herzen der Helfer. Zu Gast waren auch Nachtwächter, welche in traditionellen Gewändern spannende Geschichten in der Hauptfeuerwache erzählten.

Aktiv mitmachen hieß es nicht nur beim Tag der offenen Tür. Interessierte Welserinnen und Welser sowie Kinder&Jugendliche ab 10 Jahren sind eingeladen, sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wels ehrenamtlich zu engagieren. headtopics.com

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Feuerwehr Wels bietet Mitmach- und Informationsprogramm zum 160. GeburtstagDie Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels bot anlässlich ihres 160. Geburtstags ein aktives Mitmach- und Informationsprogramm für Besucher jeden Alters an. Zahlreiche Feuerwehr-Fans, darunter viele Welser Familien, nutzten die Gelegenheit, um die Welt der Feuerwehr hautnah zu erleben. Auch Nachtwächter waren zu Gast und erzählten spannende Geschichten in der Hauptfeuerwache. Interessierte Welserinnen und Welser sowie Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sind eingeladen, sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wels zu engagieren. Weiterlesen ⮕

Open Doors am Nationalfeiertag zu 160 Jahren Feuerwehr WelsWELS. Die Feuerwehr der Stadt Wels hat am Nationalfeiertag zum 160-Jahr-Jubiläum zu Open Doors eingeladen. Feuerwehrbegeisterte aller Altersklassen statteten der Feuerwehr einen Besuch ab. Weiterlesen ⮕

VW-Käfer bei Unfall auf Welser Autobahn in Wels-Neustadt in Böschung gelandetWELS. Die Autobahnauffahrt Wels-Nord auf die A25 Welser Autobahn war Donnerstagnachmittag für etwa eine Stunde gesperrt, nachdem ein VW-Käfer einen 'Feiertagsausflug' in die Böschung unternommen hat. Weiterlesen ⮕

Zwei Raser verursachten Unfall und filmten das Drama auch nochIn Oberösterreich war die Landesstraße im Bezirk Wels/Land für längere Zeit gesperrt. Weiterlesen ⮕

Bgld: Feuerwehr Mattersburg übernimmt neuen Rosenbauer 4.000 Liter Tanker (TLF-A 4000)MATTERSBURG (BGLD): Das neue Tanklöschfahrzeug mit Allradantrieb und 4.000 Liter Löschwasser, kurz TLFA 4000, der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mattersburg wurde am 16. Oktober 2023 in Mattersburg in einem festlichen Rahmen in Empfang genommen. Weiterlesen ⮕

Stmk: Rotes Kreuz und Feuerwehr trainieren am Areal der Playworld in SpielbergSPIELBERG (STMK): 60 Männer und Frauen der Feuerwehr und dem Rotem Kreuz sowie drei Notärzte trainierten am 23. Oktober 2023 auf dem Areal der Playworld in Spielberg. Weiterlesen ⮕