Feuerwehreinsatz in Villach: Schlafender Mieter aus verrauchter Wohnung gerettet

Durch die Feuerwehrleitstelle Villach wurde Alarm für die Hauptfeuerwache Villach und die FF Perau ausgelöst.

“Nach Eintreffen unseres Löschzuges und kurzer Erkundung, musste von einer Person hinter der versperrten Türe ausgegangen werden. Nach Aufbrechen der Wohnungstür, konnte der Mieter vom Atemschutztrupp unserer Wache schlafend in der bereits stark verrauchten Wohnung gefunden und ins Freie gebracht werden”, schildert OBI Martin Regenfelder, Kommandant Stellvertreter der Hauptfeuerwache.

Der junge Mann wurde dem Roten Kreuz zur weiteren Behandlung übergeben. Angebrannte Speisen im Backrohr konnten als Ursache für den Rauch festgestellt werden. Die verkohlten Reste des Essens wurden durch einen weiteren Atemschutztrupp der örtlich zuständigen FF Perau entfernt und die Wohnung mittels Hochleistungslüfter rauchfrei geblasen. Die oben erwähnten Feuerwehren standen gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz rund eine Stunde im Einsatz. headtopics.com

“Wieder ein weiterer Einsatz, wo die vorgeschriebenen Heimrauchmelder in Wohnungen zum Lebensretter wurden und weiteren Schaden verhinderten”, so Regenfelder weiter.

