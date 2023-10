Massive Kritik der Ärztekammer an Apothekengesetz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Ärztekammer übt massive Kritik an der Novelle des Apothekengesetzes und warnt vor einer"Qualitätsminderung" in großem Ausmaß.

"Verärgert" zeigte sich der Ärztekammer-Präsident darüber, dass die Ärzte nicht in Reform des Apothekengesetzes eingebunden waren."Das einzige Positive" an der nun präsentierten Novelle seien die längeren Öffnungszeiten der Apotheken."Alles andere ist ein echtes Problem", so Steinhart.

Das größte Problem sieht die Ärztekammer in der Erweiterung der möglichen Filialapotheken auf zu drei Abgabestellen. Das sei ganz klarer Angriff auf die Hausapotheken und damit auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, kritisierte Silvester Hutgrabner, Leiter des Referats Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten der Ärztekammer. headtopics.com

Auch dass Apotheken künftig Medikationsanalysen durchführen sollen, sieht die Ärztekammer kritisch, und sieht die Apotheker dafür nicht ausreichend ausgebildet."Jeder der einen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein macht, ist besser medizinisch ausgebildet", so Wutscher. Ohne weitere Informationen über die Patienten wie Laborwerte und Krankheiten mache die Medikationsanalyse auch keinen Sinn.

Als nächste Schritte will die Ärztekammer nun versuchen,"auf eine Gesprächsebene" mit Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zu kommen. Zugleich sollen die Patienten in den Ordinationen informiert werden. Die Ärzte würden sich außerdem überlegen, ob sie angesichts der nach wie vor schwierigen Medikamentenversorgung andere Wege eröffnen könnten, zum Beispiel über das Internet, so Steinhart. headtopics.com

