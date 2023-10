Pro & Kontra:Sollen Apotheken in Österreich mehr Kompetenzen erhalten?

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“).

Ärzte und Apotheken in verschiedenen GemeindenIn den Gemeinden Melk, Matzleinsdorf, Loosdorf, Schollach, Bergern, Frainingau, Dunkelsteinerwald, Gansbach, Schönbühel-Aggsbach, Wolfenreith, Scheiblwies, Mank, Hürm, Kilb, Bischofstetten, St. Leonhard, Ruprechtshofen, Kirnberg, Texingtal, Zelking-Matzleinsdorf und Bergern gibt es verschiedene Allgemeinmediziner und Apotheken. In den Gemeinden Ybbs, Hofamt Priel, Nöchling und Persenbeug-Gottsdorf ist Dr. Alexander Fakhouri der Ansprechpartner für medizinische Fragen. In Wieselburg ist Dr. Franz Haunlieb tätig. In Golling und St. Pölten sind Dr. Anna Steinkellner und Dr. Wolfgang Schedai die Ansprechpartner. Für den Notfall gibt es den Notruf 141 und das Gesundheitstelefon 1450. Weiterlesen ⮕

Tausende Wildpferde in Australien sollen aus Hubschraubern abgeschossen werdenDie Behörden des australischen Bundesstaats New South Wales haben den Abschuss von tausenden Wildpferden aus Hubschraubern angekündigt. Bis 2027 soll die Zahl der Brumbys im Kosciuszko-Nationalpark reduziert werden, um heimische Arten zu schützen. Weiterlesen ⮕

Ein neues Atelier auf dem Bauernhof in KirchschlagManuela Schiroky kümmert sich um Lieblingsstücke - auch solche, die neu hergerichtet und erhalten werden sollen. Weiterlesen ⮕

Nach 2000 Pro-Unterschriften:Streit ums Parken: Verwaltungsgerichtshof sagt Volksbefragung in Bruck abFPÖ und KPÖ initiierten eine Volksbefragung zum Thema Parken in Bruck. Jetzt entschied der Verwaltungsgerichtshof aber zugunsten der Stadt. Die Befragung ist damit vorerst vom Tisch. Weiterlesen ⮕

Ökologischer Grünraumpfleger für KaltenleutgebenNiederösterreich verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Alle Parks und öffentlichen Grünflächen sollen biologisch gepflegt werden. Weiterlesen ⮕

Regierungsparteien in Italien kritisieren Pro-Palästina-Demo in RomDie italienischen Regierungsparteien protestieren wegen einer pro-palästinensischen Demonstration in Rom, an der sich 20.000 Menschen beteiligten. Weiterlesen ⮕