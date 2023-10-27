5 مباريات في انطلاقة دوري الإمارات للسيدات غداً

ينطلق، غداً السبت، دوري الإمارات للسيدات لكرة القدم، بمشاركة 10 فرق تمثل: نادي أبوظبي الرياضي، أكاديمية جو برو، أونكس، أمباير، إيليانس، بيك برو أكس، مبادرة، ليوني، بس أس إيه، وبنات إف سي.

وتشهد الجولة الأولى 5 لقاءات، منها 3 مباريات بملاعب اتحاد الكرة في دبي، يلتقي فيها إيليانس مع بيك برو أكس، ومبادرة مع أونكس، بي إس إيه مع إف سي، فيما يلعب أبوظبي الرياضي مع أمباير على الملعب الفرعي لاستاد الشيخ زايد للكريكيت بأبوظبي، ويحل ليوني ضيفاً على أكاديمية جو برو بملعب مدرسة كينجز بالبرشاء.

وتقام المرحلة الأولى من دوري الإمارات للسيدات بنظام الدوري من دور واحد، وفي المرحلة الثانية يتم تقسيم الفرق إلى تصنيفين حسب ترتيبهم، ويضم التصنيف الأول الفرق من المركز الأول إلى الخامس، بينما يضم التصنيف الثاني الفرق من المركز السادس إلى العاشر، لتستكمل المنافسة بين الفرق بنظام الدوري من دورين «ذهاباً وإياباً»، على أن يتم تتويج الفريق المتصدر من كلا التصنيفين في ختام المسابقة. headtopics.com

وتمنت أمل بوشلاخ التوفيق للفرق المشاركة في نسخة الموسم الجديد، مشيدة بجهود تجهيز اللاعبات خلال الفترة السابقة، تمهيداً لانطلاق منافسات المسابقة، والتي نتوقع أن تحقق هدف المرحلة الخاصة بعملية التطوير المستهدفة، والتي تخدم كرة القدم النسائية في دولة الإمارات على صعيدي الأندية، والمنتخبات الوطنية.

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