5 مباريات في الدوري العراقي الجمعة | صحيفة الخليج

افتتحت الخميس مباريات دوري نجوم العراق، بإقامة 4 مباريات، 3 منها جرت في العاصمة بغداد والرابعة في محافظة النجف، في حين تقام 5 مباريات الجمعة.جاء هدف القاسم والمباراة الوحيد، وهو أول هدف بالموسم الجديد عن طريق مدافع أمانة بغداد أيمن وزيح، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 45.كما فاز فريق الحدود على ضيفه فريق نفط البصرة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «الساحر أحمد راضي» بالعاصمة بغداد.

سجل هدف الحدود الأول المحترف الموريتاني محمد يحيى دلاهي في الدقيقة 38، وأضاف المحترف دكستورا الهدف الثاني للحدود في الدقيقة 48، بينما سجل هدف نفط البصرة الوحيد محترف الحدود ناثينال في الدقيقة 89 عن طريق الخطأ في مرماه.وحقق فريق نوروز فوزاً مهماً جداً على مضيفه فريق الزوراء 2-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الزوراء الدولي» في بغداد، وحضرها جمهور كبير جداً ملأ مدرجات الملعب بشكل تام.

وظهر الزوراء بصورة غير مقنعة لاسيما في الجانب الهجومي، حيث كان هجومه عقيماً ولم يتمكن من صنع فرصة واحدة مرسومة، بينما تعامل مهاجموه مع الفرص التي توافرت لهم بطريقة مستعجلة. خسارة الزوراء شكلت ضغطاً كبيراً على إدارة الزوراء التي يقودها نجم الكرة العراقية السابق فلاح حسن، وكذلك على مدربه المصري حسام البدري الذي لم تكن معالجاته تتماشى مع سير المباراة، على العكس من مدرب نوروز ولي كريم الذي تعامل مع المباراة بذهنية عالية وكاد فريقه أن يضاعف النتيجة ويتسبب في نتيجة «مذلة» للزوراء. headtopics.com

وضمن الجولة ذاتها تقام الجمعة 5 مباريات في بغداد والمحافظات، حيث يلتقي حامل اللقب الشرطة مع مضيفه دهوك في ملعب «صقور الجبال» بدهوك، بينما يلتقي القوة الجوية مع ضيفه زاخو على ملعب «الكوت الأولمبي» في محافظة واسط، ويلتقي فريق أربيل مع ضيفه فريق النفط على ملعب «فرانسو حريري» بأربيل، ويتقابل الميناء مع ضيفه الكهرباء في البصرة، ويحتضن ملعب «الكوت الأولمبي» أيضاً مباراة فريق كربلاء ونفط الوسط.

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