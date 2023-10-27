الهلال يستضيف أهلي جدة في قمة منتظرة

تعود مواجهات الفريقين بعد غياب استثنائي في الموسم الماضي نتيجة هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى ،لكن الفريق الجداوي الذي غير جلده عاد هذا الموسم أكثر قوة وطموحاً من أجل مسح صورته السلبية التي تسببت بهبوطه واستعادة الصولات والجولات والمنافسة التي يشكل أحد اضلاعها تاريخياً.

يدخل الهلال صاحب الأرض المباراة وهو في صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة ،وفيما لو خسر أو تعادل لن يفقد مركزه لأن اقرب المنافسين التعاون تعادل الخميس مع الخليج ويتأخر بنقطتين في المركز الثاني ،لكن الخسارة دون شك ستجعل الزعيم تحت الضغط لأن الأهلي الرابع برصيد 22 نقطة سيصبح لديه 25 نقطة ،وكذلك النصر إذا فاز السبت على الفيحاء ،ما يجعل اللقاء بطعم الأهمية لكلا الفريقين.

ويدخل المدرب البرتغالي جيسوس والألماني يايسله التحدي بقوائم مكتملة ،في الهلال يقود الصربي ميتروفيتش هجوماً نارياً إلى جانبه مكوناً من البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري ومن خلفهم الصربي سافيتش والبرتغالي نيفيز ،وهذا الخماسي يتناغم بجماعية ويمتلك المهارات الفردية التي تهدد أي دفاع مقابل. headtopics.com

وفي الأهلي يشكل الإيفواري كيسيه والجزائري رياض محرز والفرنسي ماكسمين أكبر منطلقات الفريق الهجومية والسيطرة على وسط الملعب بسبب الأدوار التي يقوم بها الثلاثي على مستوى المساندة والتكتيك ،ويكمل المنظومة الإسباني غاري والبرازيلي فيرمينيو والأخير لا يزال غائباً عن هز الشباك من بعد ثلاثيته في الجولة الافتتاحية بمرمى الحزم.

أبرز الغيابات في صفوف الفريقين ،غياب البرازيلي نيمار عن الهلال وسلمان الفرج للإصابة ،ويغيب عن الأهلي للإصابة التركي ايميرال وسميحان النابت. وتستكمل مباريات الجمعة بلقاء الرائد متذيل الترتيب والفتح السادس،ويستقبل الطائي الذي يعاني من نتائج متراجعة الرياض المتطور منذ قدوم المدرب البرازيلي هيلمان. headtopics.com

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

«الملك» يستقبل «الفرسان» في دوري السلةيستضيف الشارقة نظيره شباب الأهلي حامل اللقب ومتصدر دوري كرة السلة، في قمة مرتقبة تجمعهما في السابعة اقرأ أكثر ⮕

إطلاق مبادرة سفراء الهلال الأحمر الإماراتي للعمل التطوعيأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة سفراء الهلال الأحمر تحت شعار 'عطاء مستدام' ضمن جهود الهيئة لتعزيز مجالات العمل التطوعي. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد يبحث عن نقاط الحزم وينتظر هدية الخليجيأمل اتحاد جدة الخميس، أن يفوز على ضيفه الحزم ويتعثر التعاون أمام مضيفه الخليج في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي حتى يقفز العميد إلى المرتبة الثانية في الترتيب... اقرأ أكثر ⮕

الغيابات والإصابات تطارد برشلونة قبل الكلاسيكويواجه تشابي هرنانديز مدرب برشلونة نقصا في الخيارات بسبب الغيابات والإصابات بينما يستعد فريقه لاستضافة الخصم اللدود ريال مدريد في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت المقبل. اقرأ أكثر ⮕

الإمارات و8 دول عربية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حربفي أعقاب «قمة القاهرة للسلام» التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي اقرأ أكثر ⮕

استئناف محادثات السلام السودانية في جدة مع تصاعد وتيرة الحرباستأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدة برعاية سعودية-أمريكية، بهدف إنهاء الحرب، حسبما أعلنت اقرأ أكثر ⮕