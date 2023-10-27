مؤشر دبي يغلق مرتفعاً في جلسة نهاية الأسبوع.. وسوق أبوظبي يتراجع

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مؤشر سوق دبي يسجل أقوى أداء يومي منذ 17 شهراًقادت الأسهم القيادية مؤشرات أسواق الإمارات للصعود في جلسة، الأربعاء، لينهي مؤشر سوق دبي المالي التداولات مرتفعاً 2.66% إلى 3841.12 نقطة فيما صعد اقرأ أكثر ⮕

تراجع جماعي للأسهم الخليجية في جلسة نهاية الأسبوعتراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في جلسة نهاية الأسبوع، على وقع تصاعد التوتر في المنطقة... اقرأ أكثر ⮕

روسيا تصف محادثات السلام في مالطا بـ «المعادية»انتقدت روسيا الخميس، محادثات السلام المدعومة من أوكرانيا، والمقرر عقدها في مالطا نهاية الأسبوع المقبل اقرأ أكثر ⮕

تأكيد أهمية تعزيز مكانة الشباب الإماراتي في عالم متغـيّراستضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، جلسة نقاشية عن «أهمية تعزيز مكانة الشباب الإماراتي في عالم متغير»rn اقرأ أكثر ⮕

دبي تستضيف مؤتمر «أسماء النطاق» لأول مرة بالمنطقةينطلق مؤتمر «أسماء النطاق»، الأسبوع المقبل، في دبي بمشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعالمياً من نخبة الخبراء في هذا المجال وأكثر من 35 شركة عالمية... اقرأ أكثر ⮕

23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوعبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1761 مبايعة ... اقرأ أكثر ⮕