23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1761 مبايعة بقيمة 6.55 مليار درهم، منها 265 مبايعة للأراضي بقيمة 2.84 مليار درهم و1496 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.71 مليار درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 133.61 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 63.92 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 53.7 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 16.26 مليار درهم، منها 89 رهناً أراضي بقيمة 15 مليار درهم و537 رهناً فلل وشقق بقيمة 1.26 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 13.79 مليار دره،م وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 586.33 مليون درهم. headtopics.com

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة اليفرة 1، تلتها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 58.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 231.45 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 26.63 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 9.9 مليون درهم.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 14.91 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 30.52 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 53.9 مليون درهم. headtopics.com

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يومموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبيدبي في 25 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 411 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 485.85 مليون درهم و346 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 876.93 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 61. اقرأ أكثر ⮕

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوميةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم.. اقرأ أكثر ⮕

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبيدبي في 26 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 556.93 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.5 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54. اقرأ أكثر ⮕

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تتضاعف إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهرقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، اقرأ أكثر ⮕