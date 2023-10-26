روسيا تصف محادثات السلام في مالطا بـ «المعادية»

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين: «من الواضح أن مثل هذه التجمعات ليس لها أي منظور على الإطلاق، وببساطة تؤدي إلى نتائج عكسية».

وأضافت أن الاجتماع المقبل «لا علاقة له بالبحث عن حل سلمي»، موجهة الانتقاد إلى مالطا لاستضافتها ما وصفته بأنه «حدث معادٍ لروسيا بشكل سافر». وأعرب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك عن تفاؤله بالاجتماع الذي أكدت نحو 60 دولة حضوره. وقال للتلفزيون الأوكراني: «هذا الاجتماع إشارة قوية إلى أن الوحدة حول أوكرانيا مصونة».

ويروج الرئيس الأوكراني زيلينسكي لخطة سلام من عشر نقاط تدعو روسيا إلى سحب قواتها من حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً. وترفض روسيا التي أعلنت ضم أربع مناطق أوكرانية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، أي تسوية تنطوي على تنازل عن أراضٍ. headtopics.com

وتستعد كل من موسكو وكييف لشتاء قاسٍ، مع تحذير أوكرانيا من تجدد الهجمات على بنيتها التحتية للطاقة ومتابعة روسيا صد الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

استئناف محادثات السلام السودانية في جدةاستأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما... اقرأ أكثر ⮕

السعودية: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يستأنفان محادثات السلام في جدةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً أوكرانياً على سيفاستوبولاشتعلت جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأعلنت روسيا اقرأ أكثر ⮕

روسيا تصد هجوماً أوكرانياً على سيفاستوبولاشتعلت جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأعلنت روسيا اقرأ أكثر ⮕

تسجيل بيع شقة بـ 183 مليون درهم في «ون كانال» بدبيتسجيل بيع شقة بـ 183 مليون درهم في «ون كانال» بدبي اقرأ أكثر ⮕

بعد مقتل أكثر من 9 آلاف شخص.. استئناف محادثات السلام السودانية في جدةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕