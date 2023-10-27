«المركزي الروسي» يرفع الفائدة 200 نقطة أساس إلى 15%

وأكد أن الطلب المحلي المتزايد بشكل مطرد يتجاوز بشكل متزايد القدرة على توسيع إنتاج السلع وتقديم الخدمات. ولا تزال توقعات التضخم مرتفعة. ووتيرة نمو الإقراض مرتفعة على الدوام. وتفترض المعايير المحدثة للسياسة المالية على المدى المتوسط انخفاضاً أبطأ من المتوقع في التحفيز المالي في السنوات المقبلة. لذلك، من الضروري تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي للحد من الانحراف التصاعدي للتضخم عن الهدف وإعادته إلى 4% في عام 2024.

وفقًا للتوقعات المحدثة لبنك روسيا، سيتراوح التضخم السنوي من 7 إلى 7.5% في عام 2023. ونظراً لموقف السياسة النقدية الحالي، سينخفض التضخم السنوي إلى 4-4.5% في عام 2024 ويظل قريباً من 4% بعد ذلك. وقد زادت الضغوط التضخمية الحالية بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعات بنك روسيا. وفي الربع الثالث، بلغ متوسط نمو الأسعار المعدل موسمياً 12.1% على أساس سنوي (مقارنة بـ 5.1% في الربع الثاني). وبالمثل، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 9.6% (مقارنة بـ 5.7% في الربع الثاني).

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