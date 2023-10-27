«الصحة العالمية»: أكثر من 1000 جثة موجود تحت الأنقاض في غزة

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية رداً على سؤال حول عدد القتلى في غزة «حصلنا أيضاً على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف إليهم بعد». ولم يحدد المصدر.

وتقول سلطات الصحة في غزة: إن أكثر من 7000 شخص قتلوا في عمليات القصف المتواصل التي تنفذها إسرائيل علي القطاع الذي فرضت عليه حصاراً منذ أن نفذت حركة حماس توغلاً مباغتاً في مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الأربعاء، إنه «لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون» في قطاع غزة. وردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على التقارير المشككة، بالقول: «الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحتها». headtopics.com

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