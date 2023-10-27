سراويل آلية لمساعدة المسنين على المشي

ابتكر باحثون أمريكيون في جامعة إلينوي، سروالاً آلياً مستوحى من السروال الروبوتي الذي ابتكره إحدى شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة البريطاني الصامت «والاس وغروميت»، لمساعدة كبار السن الضعفاء على المشي دون التعرض لخطر السقوط، في شكل سروال خارجي ضيق مصنوع من مادة ناعمة قابلة للتنفس، على عكس الهياكل الخارجية الصلبة للروبوتات المستخدمة لمساعدة المصابين بالشلل على المشي.

وقال د.

ويأتي السروال الجديد، بوزن 600 جرام، مع أحزمة كتف لتثبيته ومن المأمول أن يصبح متوفراً في الأسواق خلال عامين إلى ثلاثة أعوام القادمة، لكنها تتطلب يوماً كاملاً للتدريب على جهاز المشي قبل استخدامه، حيث إن السحب من الكابل، ما لم يتعلم شخص ما تقليل مشيته الجانبية، يمكن أن يشعر وكأنه يمشي في الماء. headtopics.com

وأضاف د. كيم: «يمشي الناس 5000 خطوة يومياً، يقطعون خلالها مسافة 4 كيلومترات، والمشي هو أحد الأنشطة التي نقوم بها، بصرف النظر عن التمارين التي تتطلب أكبر قدر من الطاقة، ووجدت الدراسة أن السروال يقلل كمية الطاقة المستخدمة في المشي بنسبة 12 %، وبإمكان أي شخص استخدامه، مثل الدراجة الكهربائية، لتوفير بعض الطاقة الإضافية، مثل صعود تل شديد الانحدار».

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