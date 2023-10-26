رداً على تشكيك بايدن.. «حماس» تنشر أسماء 7 آلاف قتلوا بالقصف الإسرائيلي

وجاء التقرير الصادر عن وزارة الصحّة في القطاع، في 212 صفحة، وعدّد أسماء 6747 شخصاً مع سنّهم وجنسهم وأرقام هوياتهم، يُضاف إليهم 281 من مجهولي الهوية.

ويغطّي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تاريخ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية، وأدّى إلى مقتل 1400 شخص في إسرائيل، وفق السلطات.حمدان بن محمد: فخور باختيار الأمم المتحدة عمر العلماء عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق صاروخينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

«حماس»: 50 أسيراً قتلوا في غزة جراء غارات إسرائيليةقال المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الخميس، إن العدد التقديري للأسرى، الذين قتلوا في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية، يبلغ نحو 50 شخصاً... اقرأ أكثر ⮕

يونيسف: 2360 طفلاً قتلوا وأصيب 5 آلاف في غزة خلال 18 يوماًشهدت الـ 18 يوماً من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مقتل 2360 طفلاً وإصابة 5364 آخرين، بحسب منظمة الأمم اقرأ أكثر ⮕

بايدن: لم أطلب من إسرائيل تأجيل الهجوم البري ولا أثق بحصيلة الفلسطينييننفى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، أن يكون قد طلب من إسرائيل إرجاء عمليتها البرية المتوقعة في غزة إلى أن تفرج «حماس» عن الرهائن الذين تحتجزهم اقرأ أكثر ⮕

روسيا تدرب قواتها للرد على ضربة نووية معاديةأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن موسكو ستدرّب قواتها على تنفيذ «ضربة نووية هائلة» رداً على ضربة معادية اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7028 فلسطينياًتجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي عتبة السبعة آلاف قتيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس. اقرأ أكثر ⮕