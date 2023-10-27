ممنوعة عنه الزيارات.. تطورات معاناة هاني الناظر مع السرطان

كشفت أسرة هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والأستاذ بالمركز القومي للبحوث في مصر، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان.

وأوضح نجله، الدكتور محمد الناظر، أن العلاج بالكيماوي سبّب لوالده بعض المضاعفات الشديدة، وخلال الفترة المقبلة سيجري تحاليل لمعرفة مدى تطور الحالة. وأشار خلال فيديو نشره عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى أن نوع السرطان المصاب به والده يحتاج إلى نوع عنيف من العلاج الكيماوي خلال الأشهر المقبلة، قائلاً: «هذا العلاج جزء منه يدخل في الدورة الدموية، وجزء ثانٍ عن طريق الحقن في العمود الفقري حتى يصل للجهاز العصبي».

وتابع: «والدي حالته الصحية حالياً سيئة ويشعر بالضعف الشديد وممنوعة عنه الزيارات داخل المستشفى؛ حيث انخفض عدد الكرات الدموية لديه بشكل كبير، وبدأ في أخذ الأدوية المناعية». يذكر أن هاني الناظر، هو الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث بالقاهرة، ويعمل حالياً أستاذاً بالمركز، إلى جانب عضوية المجمع العلمي المصري، ورئاسته للمؤسسة المصرية لتبسيط العلوم. headtopics.com

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