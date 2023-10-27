قصف إسرائيلي كثيف على غزة.. والأمم المتحدة تحذّر من «وابل من المآسي»

يشن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، قصفاً كثيفاً على قطاع غزة، حيث حذّرت الأمم المتحدة من وابل غير مسبوق من المآسي، وطالبت مجدداً بهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري تكثيف القصف على غزة في شكل كبير جداً، لافتاً إلى أن الجيش سيوسع عملياته البرية هذا المساء.من جهته، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أنه بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية.

ويعيش سكان قطاع غزة في ظروف إنسانية كارثية في ظل الحصار المطبق والقصف الإسرائيلي المتواصل، رداً على الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولا تنفك حدة الحرب تتصاعد، فقبل قصف شمالي غزة مساء الجمعة، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة ليلية بقوات برية تدعمها طائرات على أطراف قطاع غزة، واتهم حماس بشن حرب من المستشفيات واستخدام السكان دروعا بشرية. ونفت حماس على الفور هذه الاتهامات الإسرائيلية في بيان لها.وشدد فيليب لازاريني، على أن غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية متواصلة وتحدث فرقاً، مؤكداً مقتل 57 من موظفي الوكالة في القطاع منذ اندلاع الحرب. headtopics.com

وقالت حركة حماس من جهتها إن القوات الإسرائيلية حاولت أيضاً القيام بعملية إنزال بحري على شاطئ رفح جنوبي القطاع صباح الجمعة، مشيرة إلى أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، أحبطتها.وأضاف: «ضرب الجنود منشأة عسكرية لحماس وشنّوا عملية في مجمع تستخدمه وحدات حماس البحرية. وشاركت في هذا النشاط سفن وطائرات تابعة للبحرية الإسرائيلية». ونفّذ الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية عمليات توغل عدة.

وبينما تتزايد الدعوات إلى هدنات إنسانية، دخل فريق من الصليب الأحمر الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وفق ما أفادت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة «فرانس برس». headtopics.com

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