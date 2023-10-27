«الهلال الأحمر»: قطع إسرائيل للاتصالات في غزة يعوق إسعاف المصابين

في قطاع غزة بصورة كاملة بسبب القصف الشديد، فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذا الانقطاع يعوق وصول سيارات الإسعاف للمصابين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاتصال قطع بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة، وعن جميع الطواقم الطبية العاملة هناك، وذلك في ظل قطع السلطات الإسرائيلية لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية، إضافة إلى الإنترنت عن القطاع.

وأعرب الهلال الأحمر عن قلقه الشديد بشأن «إمكانية استمرار طواقمه في تقديم خدماتهم الإسعافية، مؤكداً أن «هذا الانقطاع يؤثر في خدمة الاتصال المركزي 101، ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى». وأشار الهلال الأحمر إلى أنه «قلق على سلامة طواقمه العاملة في القطاع، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة»، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزل والطواقم والمقرات الطبية. headtopics.com

يتعرض شمالي قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف هو الأعنف منذ بداية الحرب الأخيرة، لا سيما مدينة غزة على ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة «فرانس برس» وحركة حماس، حيث وسعت إسرائيل عملياتها براً وبحراً وجواً شمالي القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس» إنه يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة، تستهدف حركة حماس التي تسيطر على القطاع. وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية «كان» بأنها أقوى ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب، إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل الأراضي الإسرائيلية.مجموعة العمل المالي تؤكد خلال الجلسة العامة في باريس إجراءها زيارة ميدانية للإمارات headtopics.com

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