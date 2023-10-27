«أبيض الشاطئية» يهزم تركيا في بطولة نيوم

والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة نيوم الدولية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وبهذا الفوز، حجز أبيض الشاطئية مقعده في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها في ثلاث مباريات، حيثُ فاز على منتخبي إسبانيا وتركيا في الجولتين الأولى والثالثة، بينما خسر مباراته أمام المنتخب البرازيلي في الجولة الثانية.180 متحدثاً في النسخة 69.. المؤتمر الدولي لطب الفضاء يضيء على الحلول المبتكرة

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

«أبيض الشاطئية» يهزم إسبانيا في بطولة نيوم الوديةحقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية الفوز على منتخب إسبانيا بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في بطولة نيوم الدولية التي انطلقت منافساتها مساء الأربعاء في المملكة العربية السعودية. سجل أهداف «أبيض الشاطئية» أحمد بشر «هدفين»،وهيثم الكعبي، وعبدالله عباس «هدفين». اقرأ أكثر ⮕

منتخب الشاطئية يفتتح مشواره في دولية نيوم بالفوز على اسبانياالسعودية في 25 أكتوبر / وام / افتتح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في بطولة 'نيوم الدولية' المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، بالفوز على نظيره الاسباني (5-4)، بلقاء الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة.سجل أهداف المنتخب الوطني كل من، أحمد بشر (هدفين)، وعبدالله عباس (هدفين)، وهيثم الكعبي (هدف). اقرأ أكثر ⮕

الرزوقي: مجتمع الكاراتيه حزين للغياب عن أولمبياد لوس أنجلوساستهل منتخب الإمارات للكاراتيه مشاركته في بطولة العالم الـ26 للكاراتيه للرجال والسيدات المقامة منافساتها في بودابست اقرأ أكثر ⮕

طلال شفيلي يضيف البرونزية الثانية لجودو الإماراتأضاف لاعب الإمارات طلال شفيلي الميدالية البرونزية الثانية للإمارات في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو اقرأ أكثر ⮕

«التايكواندو» يعتمد مواعيد بطولات الموسمعقد اتحاد الإمارات للتايكواندو، اجتماعه الدوري الخامس في إمارة الشارقة على هامش بطولة الصداقة الإماراتية الكورية اقرأ أكثر ⮕

'القوس والسهم' يشارك في الدوري الآسيوي المؤهل لأولمبياد باريسالشارقة في 26 أكتوبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم مشاركة المنتخب في بطولة آسيا والدوري الآسيوي المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، بالعاصمة التايلاندية بانكوك من 3 إلى 11 نوفمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕