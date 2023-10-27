منتخب الإمارات يواجه نظيره الغاني غداً في 'مونديال' كرة القدم المصغرة

رأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / يتطلع منتخب الإمارات لحسم تأهله إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم المصغرة "ميني فوتبول" عندما يواجه نظيره الغاني غداً السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في الدور التمهيدي، بعد فوزه أمس على نظيره الهندي 1-0، في افتتاح البطولة.وتحتضن الإمارات الحدث العالمي في إمارة رأس الخيمة، من 26 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً.

وشهدت الجولة الأولى فوز المكسيك على أيرلندا 6-0، وجورجيا على جواتيمالا 6-0، وكازاخستان على غانا 7-0، وأوكرانيا على الجزائر 9-1، ومصر على الكويت 2-0، ورومانيا على السودان 9-1، وتعادل أمريكا وإسبانيا 2-2.وأكد جاسم البحري، المدير الفني لمنتخب الإمارات أهمية الفوز الثاني غداً، لحسم التأهل إلى الدور التالي قبل المواجهة الأخيرة أمام كازاخستان، وأضاف: "لاعبو الإمارات يتطلعون لأفضل مستوى في المنافسة، والنتيجة الإيجابية أمام الهند تمثل دافعاً قوياً لهم، لمتابعة الانتصارات أمام غانا".

اقرأ أكثر:

wamnews »

الإمارات تواجه الهند في مونديال الكرة المصغرةتنطلق الخميس، منافسات النسخة الرابعة لمونديال كرة القدم المصغرة «ميني فوتبول»، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، بضيافة اقرأ أكثر ⮕

الرزوقي: مجتمع الكاراتيه حزين للغياب عن أولمبياد لوس أنجلوساستهل منتخب الإمارات للكاراتيه مشاركته في بطولة العالم الـ26 للكاراتيه للرجال والسيدات المقامة منافساتها في بودابست اقرأ أكثر ⮕

«الإمارات» و«الهند» يفتتحان مونديال الكرة المصغرة برأس الخيمةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

'رابطة المحترفين' و 'مياه وكهرباء الإمارات' تطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز الاستدامة في كرة القدمأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة، وخفض انبعاثات استهلاك الكهرباء من خلال الاعتماد على شهادات الطاقة النظيفة في مسابقات رابطة المحترفين... اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة- حاكم رأس الخيمة: الرياضة تتجاوز الحدود واللغات وتوحد الناس ، وهي وسيلة فاعلة للارتقاء بجودة الحياة. اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕