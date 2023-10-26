15 هدفاً في مباراتين بدوري كرة الصالات بينها سباعية للبطائح

سجل أهداف البطائح الطامح إلى الثلاثية في الموسم بعد كأسي السوبر والاتحاد عبدالله الفلاسي «هاتريك» وأحمد زعبيل وخالد صالح وراشد عبيد «هدفين»، من بينهما واحد من أجمل أهداف الدوري والموسم، عندما لمح المرمى خالياً من حارسه، وأرسل الكرة من تحت مرمى فريقه البطائح عالية نزلت وكأنها (بالبراشوت) في المكان المخصص بشباك مليحة على محاذاة العارضة بشكل رائع، حيث كان الكل يتابع ويراقب هل ستنزل داخل المرمى أم ستخرج، ليصفق الجميع للهدف الرائع.

وانتهت قمة خورفكان وضيفه دبا الحصن بفوز لافت لأصحاب الأرض والصدارة بنتيجة 4-2، وتبادل تسجيل أهداف النسور الخضر عبدالله الحوسني ومعاذ محمد هدفين وسعود خالد وسجل للحصن وليد عبيد وطاهر حسن. وفي الوقت الذي شهدت فيه مباراتا البطائح ومليحة، ودبا الحصن وخورفكان، اهتزاز الشباك 15 مرة، إذا بمباراة الحمرية وضيفه اتحاد كلباء تنتهي بالتعادل السلبي كأول مباراة سلبية في الدوري، ولم يوفق أي واحد من لاعبي الفريقين في هز شباك الآخر.

بهذه النتائج يرفع خورفكان رصيده إلى 10 نقاط، محافظاً على الانفراد بالصدارة، ويليه البطائح برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، والحمرية ثالثاً برصيد 5 نقاط، وتراجع دبا الحصن من الثاني إلى الرابع برصيد 4 نقاط، واتحاد كلباء خامساً برصيد 5 نقاط، ومليحة في المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة كسبها من تعادله مع خورفكان. headtopics.com

وكانت مباريات الجولة الثالثة شهدت عودة قوية ل«نمور كلباء» بفوز لافت على حساب ضيفه فريق مليحة. وبالقدر نفسه صحح خورفكان أوضاعه وسطّر فوزاً مهماً على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1،وعاد فريق الحمرية بالتعادل 2-2 من ملعب صالة مضيفه دبا الحصن. وتابع خورفكان سلسلة نتائجه الجيدة بفوزه على دبا الحصن ليؤكد طموحاته الكبيرة هذا الموسم في المسابقة الأهم( الدوري).

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