«صفر» انبعاثات لـ 25% من أسطول «نقل أبوظبي»

وخلال كلمته الرئيسية في اليوم الختامي لفعاليات الدورة الثالثة من قمة أبوظبي للمدينة الذكية، أمس الأربعاء، التي نظمتها دائرة البلديات والنقل تحت شعار «مدن ذكية لعالم مستدام»، قال عبد الله محمد المرزوقي، مدير عام المركز: «إن الاستدامة والذكاء والأمن هي المواضيع الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تشكيل مستقبل التنقل»، لافتاً إلى أن أبوظبي تستهدف زيادة شبكة مسارات الدراجات الهوائية لتصل إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2026. وأضاف أن التنقل المستدام يهدف إلى ما هو أبعد من مجرد خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تصميم المدينة للسماح لكل فرد بالوصول إلى ما يحتاج إليه من خلال وسيلة نقل صحية.

