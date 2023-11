تواصل الاستعدادات النهائية للعرض العسكري 'حصن الاتحاد9'

ويشمل العرض العسكري "حصن الاتحاد9" سيناريوهات متعددة للمخاطر الأمنية تُبرز استعداد كافة الوحدات للتعامل الحاسم معها وإزالة مصادر الخطر في وقت قياسي إضافة إلى التنسيق الفعال من خلال القيادة المشتركة للقوات وفرق الدعم المختلفة بما يكفل التحييد السريع لمسببات التهديد والقضاء على مصادره.

