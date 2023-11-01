تواصل الاستعدادات النهائية للعرض العسكري 'حصن الاتحاد9'

ويشمل العرض العسكري "حصن الاتحاد9" سيناريوهات متعددة للمخاطر الأمنية تُبرز استعداد كافة الوحدات للتعامل الحاسم معها وإزالة مصادر الخطر في وقت قياسي إضافة إلى التنسيق الفعال من خلال القيادة المشتركة للقوات وفرق الدعم المختلفة بما يكفل التحييد السريع لمسببات التهديد والقضاء على مصادره.
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WAMNEWS: بدور القاسمي تتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاقة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023الشارقة في 31 أكتوبر / وام / قامت الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب اليوم بجولة تفقدية في موقع تنظيم الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 في مركز إكسبو الشارقة بهدف الاطلاع على جاهزيّة الحدث واستعداداته النهائية لاستقبال المشاركين والزوّار في أكبر دورة في تاريخه من حيث المشاركة الدولية بـ 108 دول.
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