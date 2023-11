قائد العمليات المشتركة يزور أسطول حراسة للقوات البحرية الصينية

واطلع اللواء العامري على مهام وواجبات الأسطول والأجهزة والمعدات البحرية المتطورة للمدمرة زي بو (ZiBo)، وتم استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة وبحث سبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين.

