تواصل الاستعدادات النهائية للعرض العسكري «حصن الاتحاد 9»

ويهدف العرض العسكري الذي يقام في نسخته التاسعة إلى «إظهار القدرات والجاهزية العالية لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال استخدام أحدث التقنيات العسكرية والتكتيكات العملياتية المتقدمة، والتصدي باحترافية عالية للسيناريوهات المحتملة التي تهدد الأمن والاستقرار في الدولة وتظهر فيها القوات المسلحة مدى جاهزية منتسبيها مع كافة أجهزة الدولة للذود عن أرض الوطن وبحره وسمائه».

ويشمل العرض العسكري «حصن الاتحاد 9» سيناريوهات متعددة للمخاطر الأمنية تُبرز استعداد كافة الوحدات للتعامل الحاسم معها وإزالة مصادر الخطر في وقت قياسي إضافة إلى التنسيق الفعال من خلال القيادة المشتركة للقوات وفرق الدعم المختلفة بما يكفل التحييد السريع لمسببات التهديد والقضاء على مصادره.

وبهذه المناسبة تود وزارة الدفاع أن تلفت انتباه الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية والضوضاء الصادرة عن حركة الطائرات وناقلات الجنود المدرعة، نظراً للاستعدادات الجارية للعرض العسكري «حصن الاتحاد 9» خلال الأيام القليلة المتبقية على تنفيذ الحدث.

كما وجهت وزارة الدفاع الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بحضور الحدث والاطلاع على خريطة الوصول إلى العرض العسكري «حصن الاتحاد 9» واتباع المسارات المحددة للوصول إلى مواقف السيارات المخصصة للجمهور في منطقة العرض بجزيرة ياس في أبوظبي، من خلال تحميل الخريطة والتعرف على جميع تفاصيل الفعالية من خلال الموقع الإلكتروني

