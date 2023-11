قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني

أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، اليوم، أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، وذلك في ميناء زايد بأبوظبي، وقد كان في استقباله قائد الأسطول العقيد أول بحري صن بو. واطلع قائد العمليات المشتركة، خلال زيارته، على مهام وواجبات الأسطول والأجهزة والمعدات البحرية المتطورة للمدمرة زي بو (ZiBo). كما تم استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة وبحث سبل تعزيزها و تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين.

