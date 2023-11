«مركز الابتكار الصيني».. بوابة لدخول الشركات إلى دبي

ويُعد المركز أول مساحة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لعرض التقنيات والخدمات المبتكرة للشركات الصينية، وتسريع توسّعها من دبي إلى أسواق المنطقة والعالم. وبالتعاون مع غرف دبي، يوفر المركز للشركات الصينية منصة متكاملة لعقد شراكات الأعمال واجتماعات الأعمال الثنائية، وتنظيم الفعاليات المتنوعة لعرض المنتجات والخدمات المبتكرة.

وسيتخصص المركز في جمع الشركات الصينية مع ممثلي القطاعين العام والخاص في دبي لدعمهم في تأسيس أعمالهم في دبي. كما سيدعم الأبحاث في مجال تعزيز الملكية الفكرية الصينية في المنطقة. وسيتعاون المركز مع الحكومة الصينية على مستويات مختلفة تشمل الجهات المركزية والإقليمية وعلى مستوى المدن لدعم تنظيم معارض متخصصة حسب المناطق والأقاليم الصينية، وتنظيم بعثات تجارية لاستخدام المركز منصة لدخول سوق دبي، وسيركز على الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات مستقبلية رئيسية تشمل المدن الذكية وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة والتقنيات الصحية، إضافة إلى الصناعات المتقدمة.

وأكد محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي أن المركز سيساعد الشركات الصينية المتعددة الجنسيات على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة للإمارة لدعم خطط توسعها الخارجي، مشيراً إلى أن تأسيس المركز يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقاعدة للمنتجات والخدمات المبتكرة للشركات العالمية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال «ذي ديلز هوب»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام الغرف بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين، بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: غرف دبي توقع مذكرة تفاهم لتأسيس 'مركز الابتكار الصيني' في دبيدبي في الأول من نوفمبر / وام / وقعت غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع شركة 'رويال بيلت للمعارض' لتأسيس وإنشاء 'مركز الابتكار الصيني' الذي سيعتبر بوابة للشركات الصينية الراغبة بتأسيس تواجد لها في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة والعالم.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «غرف دبي» تتعاون مع «هامبورغ» لتأسيس «ممر الابتكار»وقّعت غرف دبي خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي للأعمال، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هامبورغ الألمانية لتأسيس «ممر الابتكار»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إشغال كامل لأول مجمع سكني في «قرية إكسبو»أعلن مركز دبي التجاري العالمي أن «قرية إكسبو»، المجمع الوحيد الجاهز للسكن في مدينة إكسبو دبي، حققت إشغالاً كاملاً في أول مجمعاتها السكنية «ريزيدنسز 4»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: غرف دبي توقع اتفاقية تعاون مع غرفة هامبورغ لتأسيس 'ممر الابتكار'دبي في الأول من نوفمبر / وام / وقعت غرف دبي خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى دبي للأعمال اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هامبورغ الألمانية لتأسيس 'ممر الابتكار' بين مجتمعي الأعمال في المدينتين، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الشركات والمشاريع الناشئة في المدينتين بالتقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عبدالعزيز الغرير يتوقع نمو اقتصاد دبي 5% في 2024توقع عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، استمرار النمو الاقتصادي في دبي بقوة خلال الفترة المقبلة، وأن تصل نسبة النمو إلى 5% خلال العام المقبل...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: شراكة بين «إكسبو دبي» و«دبي للثقافة» لدعم الاقتصاد الإبداعيأعلنت مدينة إكسبو دبي، وهيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة» شراكة جديدة تهدف إلى تمكين المبدعين ورواد الأعمال والمواهب الشابة، وإبراز أهمية التراث الإماراتي وتفاصيله الغنية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕