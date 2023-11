منظمة التعاون الإسلامي: السعودية قادرة على تنظيم مونديال غير مسبوق في 2034

وهنأت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم الأربعاء "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة بمناسبة فوز السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034".

جاء ذلك بعد أن أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منح المملكة العربية السعودية استضافة بطولة كأس العالم 2034. وأعرب حسين إبراهيم طـه الأمين للمنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة عن "ثقة المنظمة التامة في قدرة المملكة العربية السعودية بما تملكه من قدرات وخبرات ومؤهلات، وبما لديها من الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم"، كما أعرب الأمين العام عن "أمنياته بالتوفيق والنجاح للسعودية في استضافة هذه النسخة من كأس العالم".

من جانبه ،أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم التزامه بتلبية متطلبات "الفيفا" خاصة بعد إعلان أن ملف السعودية هو الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد. وأعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء أمس الثلاثاء، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لأكثر من 125 اتحاداً كرويّاً من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، معرباً عن تقديره للثقة الكبيرة التي مُنحت من مختلف الدول وجعلت الحافز كبيرا لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن ، بحسب الصحف الصادرة السعودية اليوم الأربعاء .

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: أستراليا تفتح الباب أمام السعودية لتنظيم مونديال 2034قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الثلاثاء عدم التقدّم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، مما يعزّز حظوظ السعودية لاستضافة الحدث الكبير...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الفيفا: السعودية هي الدولة الوحيد التي تقدمت بطلب استضافة مونديال 2034زيوريخ - الدوحة في 31 أكتوبر / وام / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن طلبات استضافة بطولة كأس العالم 2034 اقتصرت على المملكة العربية السعودية.جاء ذلك خلال الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي للعبة، اليوم في الدوحة، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وبمشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

DUBAISPORTSTV: السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034باتت السعودية رسميا، المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لنسخة عام 2034، للمرة الأولى في تاريخها، كما أعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الثلاثاء وبالتالي من المتوقع أن تُمنح رسميا هذا الشرف أواخر العام 2024 في حال تلبية جميع المعايير الفنية.

مصدر: dubaisportstv | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: السعودية جاهزة لتنظيم مونديال 2034 صيفاً أو شتاءًتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «يونا» يشارك في الكونغرس العالمي للإعلامأعلن اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» مشاركته في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، المقرر عقدها

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: محمد بن زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للسعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕